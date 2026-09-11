У Кремлі пригрозили Литві ядерною зброєю

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що територія Литви "буде під прицілом" російської ядерної зброї, якщо країна дозволить союзникам розміщувати у себе ядерну зброю.

Як пише "Європейська правда", слова Пєскова цитує ТАСС.

Речник Кремля коментував плани литовського Сейму взимку ухвалити поправку до конституції та вилучити з неї положення про заборону розміщення зброї масового знищення на території країни.

Пєсков заявив, що таке рішення стало б "дуже серйозним етапом ескалації".

"Якщо на території [Литви] буде ядерна зброя, спрямована проти нас, то, відповідно, територія цієї країни також опиниться під прицілом нашої ядерної зброї", – сказав він.

У Литві вже тривалий час тривають дискусії про скасування положення конституції, що забороняє розміщення ядерної зброї на території країни.

Президент Гітанас Науседа у липні скликав зустріч із керівниками парламенту та уряду, а також головами парламентських фракцій, після чого заявив про досягнення широкої згоди щодо того, що це конституційне положення застаріло і має бути скасоване.

У травні голова литовського Сейму Юозас Олекас заявив, що в нинішній геополітичній ситуації варто розглянути можливість внесення змін до конституції, щоб дозволити розміщення ядерної зброї в Литві.

Також міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що Вільнюс веде переговори з американцями щодо розміщення ядерної зброї США на території балтійської країни.