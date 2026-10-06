Сейм Литви у першому читанні підтримав скасування заборони на розміщення ядерної зброї

Сейм Литви у вівторок у першому читанні підтримав поправку до конституції, яка передбачає, що основний закон країни більше не заборонятиме розміщення ядерної зброї на литовській території.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Пропозицію скасувати заборону на розміщення ядерної зброї підтримали 106 депутатів Сейму. 18 законодавців виступили проти, ще шестеро утрималися.

Друге, остаточне голосування, може відбутися не раніше ніж за три місяці. Для затвердження поправки її мають підтримати щонайменше 94 депутати зі 141.

Голова Сейму Юозас Олекас заявляв, що остаточне голосування заплановано на 12 січня наступного року.

Перед засіданням парламенту він зазначив журналістам, що вилучення заборони підвищує стійкість Литви та посилює ефект стримування.

"Вилучення означатиме, що ми забезпечимо собі найміцнішу підтримку, яка тільки можлива. (...) Усунувши юридичні особливості, які були у Литви порівняно з іншими країнами ЄС та НАТО, їх більше не буде, ми станемо рівними", – пояснив Олекас.

Наразі у статті 137 литовської конституції зазначено, що на території Литви не може бути зброї масового знищення та військових баз іноземних держав. У Сеймі розглядається поправка, яка пропонує просто скасувати це положення.

22 вересня Сейм Литви підтримав пропозицію вилучити з конституції статтю, яка забороняє розміщувати на території країни ядерну зброю.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас раніше підтвердив, що Вільнюс веде переговори з американцями щодо розміщення ядерної зброї США на території балтійської країни.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що територія Литви "буде під прицілом" російської ядерної зброї, якщо країна дозволить союзникам розміщувати у себе ядерну зброю. Литовські політики розцінили цю заяву як засіб тиску та залякування з боку Москви.