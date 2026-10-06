В Кремле заявили об "эскалации напряженности" после решения Сейма Литвы о ядерном оружии

В Кремле пригрозили Литве, что Россия "будет вынуждена принять все необходимые меры" после того, как Сейм страны в первом чтении проголосовал за отмену запрета на размещение ядерного оружия на литовской территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

Песков заявил, что размещение ядерного оружия на территории Литвы станет "шагом в сторону эскалации напряженности".

Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают процесс снятия запрета на размещение в Литве ядерного оружия и рассмотрение Соединенными Штатами предложения о создании там постоянной военной базы.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что все это "не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот станет еще одним существенным этапом в нагнетании напряженности".

"Конечно же, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности", – утверждал Песков.

6 октября Сейм Литвы в первом чтении поддержал поправку к конституции, которая предусматривает, что основной закон страны большене будет запрещать размещение ядерного оружия на территории Литвы. Окончательное голосование по отмене запрета ожидается 12 января.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее подтвердил, что Вильнюс ведет переговоры с американцами о размещении ядерного оружия США на территории балтийской страны.

Ранее в Кремле заявили, что территория Литвы "будет под прицелом" российского ядерного оружия, если страна позволит союзникам размещать у себя ядерное оружие.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что он "обязательно рассмотрит" возможность создания военной базы США в Литве после того, как из Вильнюса поступили соответствующие предложения.