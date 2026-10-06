Шкільні протести коштують Франції близько 20 млн євро збитків

Згідно з попередньою оцінкою асоціації Régions de France, з самого початку студентський рух завдав близько 20 мільйонів євро збитків.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У першу чергу збитки – від руйнування шкіл, адже, як зазначили в асоціації, регіони вкладали значні кошти в їхній розвиток.

У вівторок, 6 жовтня, протести продовжилися. Зокрема, у Марселі 30 000 учасників рушили ходою вулицями міста. За даними префектури, ця цифра становить 4800 осіб.

А Національна консультативна комісія з прав людини висловила свою стурбованість щодо "непропорційного застосування сили" проти мобілізації учнів старших класів і закликала уряд посилити діалог з молоддю та гарантувати здійснення прав протестувальників.

Нагадаємо, учні, представники яких закликали продовжувати рух після зустрічі безрезультатної у міністерстві в п’ятницю, вимагають збільшення фінансування та викривають антисанітарні умови в будівлях, переповнені класи та нестачу вчителів, особливо в робітничих районах, а також нерівності, спричинені системою вступу до університетів Parcoursup.

Новий день мобілізації учнів старших шкіл підтримують кілька профспілок, зокрема міжпрофспілкова коаліція Міністерства освіти. По всій країні заплановано провести кілька маршів.

У понеділок, 5 жовтня, від 400 до 500 французьких шкіл призупинили заняття внаслідок протестів.