Школьные протесты обходятся Франции примерно в 20 млн евро убытков

Согласно предварительной оценке ассоциации Régions de France, с самого начала студенческое движение нанесло ущерб на сумму около 20 миллионов евро.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В первую очередь убытки связаны с разрушением школ, ведь, как отметили в ассоциации, регионы вкладывали значительные средства в их развитие.

Во вторник, 6 октября, протесты продолжились. В частности, в Марселе 30 000 участников прошли маршем по улицам города. По данным префектуры, эта цифра составляет 4800 человек.

А Национальная консультативная комиссия по правам человека выразила обеспокоенность в связи с "непропорциональным применением силы" против учащихся старших классов и призвала правительство усилить диалог с молодежью и гарантировать соблюдение прав протестующих.

Напомним, учащиеся, представители которых призвали продолжить движение после безрезультатной встречи в министерстве в пятницу, требуют увеличения финансирования и осуждают антисанитарные условия в зданиях, переполненные классы и нехватку учителей, особенно в рабочих районах, а также неравенство, вызванное системой поступления в университеты Parcoursup.

Новый день мобилизации старшеклассников поддерживают несколько профсоюзов, в частности межпрофсоюзная коалиция Министерства образования. По всей стране запланировано проведение нескольких маршей.

В понедельник, 5 октября, от 400 до 500 французских школ приостановили занятия из-за протестов.