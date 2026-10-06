У Франції відновилися протести учнів шкіл

По всій Франції у вівторок заплановано масштабні акції у рамках протестного руху учнів старших класів, який набрав обертів наприкінці вересня.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Новий день мобілізації учнів старших шкіл підтримують кілька профспілок, зокрема міжпрофспілкова коаліція Міністерства освіти. По всій країні заплановано провести кілька маршів.

Учні, представники яких закликали продовжувати рух після зустрічі безрезультатної у міністерстві в п’ятницю, вимагають збільшення фінансування та викривають антисанітарні умови в будівлях, переповнені класи та нестачу вчителів, особливо в робітничих районах, а також нерівності, спричинені системою вступу до університетів Parcoursup.

Широка коаліція національних профспілок освітян закликала до участі у вівторкових протестах, які призведуть до зупинки роботи в численних школах.

"Наші організації закликають до більшої підтримки та уваги до вимог учнів старших класів", – заявили організації FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa, Sud та Solidaires у спільній заяві.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс звернувся до поліції з проханням "негайно втрутитися у разі виникнення будь-яких заворушень".

"У разі зловживань я прошу вас якомога швидше реагувати, щоб покласти їм край", – йдеться у його листі, з яким ознайомились французькі ЗМІ.

Протест стартував у паризькому ліцеї "Софі-Жермен" у 4-му окрузі французької столиці. Рано-вранці учні прибули групами, щоб заблокувати вхід до свого навчального закладу за допомогою сміттєвих баків та огорож.

Нагадаємо, шкільні протести у Франції проти нестачі вчителів та занедбаного стану шкільних будівель спалахнули в Паризькому регіоні наприкінці вересня, але ставали дедалі жорстокішими в міру поширення по всій країні: десятки людей отримали поранення, а поліція затримала сотні осіб.

Через протести у Франції 24 школи були підпалені або розгромлені.

У понеділок, 5 жовтня, від 400 до 500 французьких шкіл призупинили заняття внаслідок протестів.