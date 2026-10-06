Рубио призвал РФ раскрыть больше информации о смерти сотрудницы лаборатории от чумы

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 6 октября, что Россия должна предоставить больше информации о смерти сотрудницы лаборатории по исследованию чумы, скончавшейся на прошлой неделе.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Исландии, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

По его словам, Вашингтон "очень пристально" следит за этим инцидентом.

"Я считаю, что Россия, очевидно, обязана поделиться с миром большим объемом информации", – сказал Рубио.

Также он отметил, что у США есть в распоряжении "меры", чтобы помочь России, если ситуация окажется более серьезной, чем считалось до сих пор, но прежде чем вмешиваться, им нужно узнать больше.

Отметим, президент США Дональд Трамп предложил помощь России в связи с этим инцидентом.

Европейская комиссия также следит за возможной вспышкой легочной чумы в Сибири и готова, в случае необходимости, координировать меры реагирования среди государств-членов.