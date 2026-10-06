У Кремлі позитивно відреагували на пропозицію Трампа допомогти РФ у випадку з чумою в Сибіру

У Кремлі позитивно сприйняли пропозицію президента США Дональда Трампа щодо надання допомоги Росії після смерті працівниці лабораторії з дослідження чуми.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Пєсков заявив, що це "завжди дуже добре, коли пропонується взаємна допомога".

Журналіст, який поставив запитання, також зазначив, що президент США назвав ситуацію, що склалася, великою проблемою для Росії.

"Чесно кажучи, я не чув слів президента про те, що він вважає це великою проблемою для Росії. На мою думку, такого не говорилося, втім, я можу помилятися", – відповів речник Кремля.

Як писали, Трамп запропонував допомогу Росії щодо цього інциденту. А державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок, 6 жовтня, що Росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з дослідження чуми.

Європейська комісія також стежить за ймовірним спалахом легеневої чуми в Сибіру і готова, у разі необхідності, координувати заходи реагування серед держав-членів.