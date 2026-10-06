В Кремле позитивно отреагировали на предложение Трампа помочь РФ в случае с чумой в Сибири

В Кремле положительно восприняли предложение президента США Дональда Трампа об оказании помощи России после смерти сотрудницы лаборатории по исследованию чумы.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Песков заявил, что это "всегда очень хорошо, когда предлагается взаимная помощь".

Журналист, задавший вопрос, также отметил, что президент США назвал сложившуюся ситуацию большой проблемой для России.

"Честно говоря, я не слышал слов президента о том, что он считает это большой проблемой для России. На мой взгляд, такого не говорилось, впрочем, я могу ошибаться", – ответил пресс-секретарь Кремля.

Как сообщалось, Трамп предложил помощь России в связи с этим инцидентом. А государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 6 октября, что Россия должна предоставить больше информации о смерти сотрудницы лаборатории по исследованию чумы.

Европейская комиссия также следит за возможной вспышкой легочной чумы в Сибири и готова в случае необходимости координировать меры реагирования среди государств-членов.