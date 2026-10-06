У Навроцького розповіли, скільки нагород йому повернули у перший рік правління

Канцелярія президента Польщі повідомила, що протягом першого року перебування на посаді Кароля Навроцького загалом 14 осіб вирішили повернути нагороди, присвоєні главою держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Як випливає з інформації Канцелярії президента, "ці випадки стосувалися різних видів державних нагород, присвоєних у 1984–2026 роках, зокрема Ордена Відродження Польщі, Ордена Заслуг Республіки Польща", Хреста "За заслуги", Хреста "Свободи та Солідарності", Медалі "За багаторічну службу" та "Зірки Іраку" різних класів і ступенів".

Представники Кароля Навроцького при цьому наголошують, що ці ситуації "не мали єдиного характеру чи спільної основи".

Канцелярія президента підкреслює, що "зазвичай поверненню супроводжувала кореспонденція, в якій вказувалися мотиви прийнятого рішення, наприклад, як жест протесту проти позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла".

В інших випадках нагороди були передані без детального обґрунтування, пояснюють представники президента Кароля Навроцького.

При цьому Канцелярія президента наголошує, що особи, які самостійно відмовилися від нагород і повернули їх Каролю Навроцькому, з точки зору закону залишаються нагородженими.

"Відмова від носіння знаків присвоєного ордена чи нагороди є лише фактичною дією, що не спричиняє правових наслідків", – пояснюють у канцелярії.

Серед осіб, які повернули нагороди, є, зокрема, колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман (Лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща), посол України в Республіці Польщі Василь Боднар та заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква (Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща").

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

Читайте детально на цю тему: "Обурливо самостійна" Україна. Де захована справжня причина суперечки Варшави та Києва.