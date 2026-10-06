У Навроцкого рассказали, сколько наград ему вернули в первый год правления

Канцелярия президента Польши сообщила, что в течение первого года пребывания Кароля Навроцкого в должности в общей сложности 14 человек решили вернуть награды, присвоенные главой государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Как следует из информации Канцелярии президента, "эти случаи касались различных видов государственных наград, присвоенных в 1984–2026 годах, в частности Ордена Возрождения Польши, Ордена Заслуг Республики Польши", Креста "За заслуги", Креста "Свободы и Солидарности", медали "За многолетнюю службу" и "Звезды Ирака" различных классов и степеней".

Представители Кароля Навроцкого при этом подчеркивают, что эти ситуации "не имели единого характера или общей основы".

Канцелярия президента подчеркивает, что "обычно возврату сопутствовала переписка, в которой указывались мотивы принятого решения, например, как жест протеста против лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла".

В других случаях награды были переданы без подробного обоснования, объясняют представители президента Кароля Навроцкого.

При этом Канцелярия президента отмечает, что лица, самостоятельно отказавшиеся от наград и вернувшие их Навроцкому, с точки зрения закона остаются награжденными.

"Отказ от ношения знаков присвоенного ордена или награды является лишь фактическим действием, не влекущим правовых последствий", – объясняют в канцелярии.

Среди лиц, вернувших награды, есть, в частности, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (Рыцарский крест Ордена Заслуг Республики Польша), посол Украины в Республике Польша Василий Боднар и заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква (Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша).

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культу тоталитаризма и насилия".

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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