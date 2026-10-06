В аеропорту Брюсселя через страйк у п'ятницю скасують низку рейсів

У п’ятницю авіакомпанія Brussels Airlines скасує приблизно чотири з десяти своїх регулярних рейсів до та з аеропорту Брюсселя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію Belga.

Причиною цього є перебої в роботі компанії з наземного обслуговування Alyzia, проти якої профспілки проводять акції протесту через заходи, вжиті федеральним урядом.

Оператор аеропорту оголосив у вівторок, що у п’ятницю буде скасовано близько 140 рейсів авіакомпаній, які співпрацюють з Alyzia. Alyzia надає послуги наземного обслуговування в аеропорту Брюсселя приблизно 20 авіакомпаніям.

Серед них – Brussels Airlines, найбільша авіакомпанія аеропорту. Компанія скасує близько 40 відсотків своїх рейсів, повідомив речник Ніко Кардоне. "З пасажирами, чиї рейси скасовано, зв’яжуться з ініціативи компанії, щоб запропонувати альтернативний варіант подорожі, або вони зможуть отримати відшкодування вартості квитка", – зазначив речник.

Brussels Airlines розраховувала перевезти у п’ятницю близько 30 000 пасажирів.

Авіакомпанія наголосила, що не бере участі в акції профспілок. "Ми шкодуємо, що це вже втретє цього року, коли наш розклад рейсів серйозно порушується через акції профспілок за участю сторонніх організацій", – йдеться в повідомленні.

"Ці акції порушують плани подорожей тисяч пасажирів і мають значний фінансовий вплив на Brussels Airlines. Ми закликаємо всі профспілки переглянути свій підхід і знайти способи донести свою позицію, не завдаючи шкоди мандрівникам та компаніям, які не причетні до цього конфлікту", – заявили в компанії.

Профспілка ABVV організовує у п’ятницю, 9 жовтня, загальнонаціональну демонстрацію в Брюсселі, а ACV того ж дня відвідає штаб-квартири федеральних керівних партій.

Нещодавно у всіх в’язницях Бельгії оголошували 24-годинний страйк через постійне переповнення пенітенціарних установ.

16 вересня в аеропорту "Шарлеруа", що поблизу Брюсселя, оголосили страйк авіадиспетчерів, який має тривати протягом 24 днів.