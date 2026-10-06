В аэропорту Брюсселя из-за забастовки в пятницу отменят ряд рейсов

В пятницу авиакомпания Brussels Airlines отменит примерно четыре из десяти своих регулярных рейсов в аэропорт Брюсселя и из него.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Belga.

Причиной этого являются перебои в работе компании по наземному обслуживанию Alyzia, против которой профсоюзы проводят акции протеста из-за мер, принятых федеральным правительством.

Оператор аэропорта объявил во вторник, что в пятницу будет отменено около 140 рейсов авиакомпаний, сотрудничающих с Alyzia. Alyzia предоставляет услуги наземного обслуживания в аэропорту Брюсселя примерно 20 авиакомпаниям.

Среди них – Brussels Airlines, крупнейшая авиакомпания аэропорта. Компания отменит около 40 процентов своих рейсов, сообщил пресс-секретарь Нико Кардоне. "С пассажирами, чьи рейсы отменены, свяжутся по инициативе компании, чтобы предложить альтернативный вариант путешествия, либо они смогут получить возмещение стоимости билета", – отметил пресс-секретарь.

Brussels Airlines рассчитывала перевезти в пятницу около 30 000 пассажиров.

Авиакомпания подчеркнула, что не участвует в акции профсоюзов. "Мы сожалеем, что это уже третий раз в этом году, когда наше расписание рейсов серьезно нарушается из-за акций профсоюзов с участием сторонних организаций", – говорится в сообщении.

"Эти акции нарушают планы путешествий тысяч пассажиров и оказывают значительное финансовое влияние на Brussels Airlines. Мы призываем все профсоюзы пересмотреть свой подход и найти способы донести свою позицию, не нанося ущерба путешественникам и компаниям, не имеющим отношения к этому конфликту", – заявили в компании.

Профсоюз ABVV организует в пятницу, 9 октября, общенациональную демонстрацию в Брюсселе, а ACV в тот же день посетит штаб-квартиры федеральных правящих партий.

Недавно во всех тюрьмах Бельгии объявили 24-часовую забастовку из-за постоянной переполненности пенитенциарных учреждений.

16 сентября в аэропорту "Шарлеруа", расположенном недалеко от Брюсселя, объявили забастовку авиадиспетчеров, которая должна продлиться 24 дня.