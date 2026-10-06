Макрон обговорить з ключовими міністрами масові протести старшокласників

Президент Франції Еммануель Макрон має намір пізніше у вівторок зустрітися з ключовими міністрами, щоб обговорити протести учнів старших класів.

Про це повідомляє France 24, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню, міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс та міністр освіти Едуар Жеффре будуть серед тих, хто зустрінеться з президентом після дня масових демонстрацій по всій країні.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у вівторок близько 250 тисяч людей приєдналися до протестів старшокласників по всій Франції.

Організатори масових протестів у вівторок стверджують, що 450 тисяч людей, включаючи 100 тисяч у Парижі, взяли участь у протестах по всій Франції.

Протести французьких старшокласників пов’язані передусім із нестачею ресурсів у системі освіти. Учні вимагають збільшення кількості вчителів і працівників шкіл, зменшення наповненості класів, покращення стану шкільних будівель та зниження навчального навантаження. Окремою вимогою є реформування системи вступу до вишів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про призупинення занять у школах від ранку середи і до п’ятниці, щоб вислухати старшокласників, чиї масові протести в останні дні охопили країну.

Як повідомили у понеділок, 5 жовтня, від початку протестів старшокласників постраждали 190 учнів. Зокрема, 15-річний учень тяжко постраждав під час протесту біля ліцею – йому відірвало руку.