Макрон обсудит с ключевыми министрами массовые протесты старшеклассников

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позже во вторник встретиться с ключевыми министрами, чтобы обсудить протесты старшеклассников.

Об этом сообщает France 24, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Себастьен Лекорню, министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр образования Эдуар Жеффре будут среди тех, кто встретится с президентом после дня массовых демонстраций по всей стране.

По данным Министерства внутренних дел Франции, во вторник около 250 тысяч человек присоединились к протестам старшеклассников по всей Франции.

Организаторы массовых протестов во вторник утверждают, что 450 тысяч человек, включая 100 тысяч в Париже, приняли участие в протестах по всей Франции.

Протесты французских старшеклассников связаны прежде всего с нехваткой ресурсов в системе образования. Ученики требуют увеличения числа учителей и школьных работников, уменьшения наполняемости классов, улучшения состояния школьных зданий и снижения учебной нагрузки. Отдельным требованием является реформирование системы поступления в вузы.

Напомним, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о приостановке занятий в школах с утра среды и до пятницы, чтобы выслушать старшеклассников, чьи массовые протесты в последние дни охватили страну.

Как сообщили в понедельник, 5 октября, с начала протестов старшеклассников пострадали 190 учеников. В частности, 15-летний ученик тяжело пострадал во время протеста возле лицея – ему оторвало руку.