Рубіо у Греції оголосив про посилення безпекової співпраці

Сполучені Штати та Греція посилюють безпекову співпрацю, запроваджуючи новий обмін інформацією у сфері боротьби з тероризмом між своїми правоохоронними органами.

Про це під час візиту до Афін оголосив державний секретар США Марко Рубіо, передає "Європейська правда".

На пресконференції з главою МЗС Греції Георгосом Герапетрітісом держсекретар США оголосив про новий меморандум про взаєморозуміння, який започатковує спільну програму безпеки для посилення обміну інформацією щодо боротьби з тероризмом між правоохоронними органами двох держав.

"Греція також є дуже близьким і стратегічним партнером у сфері прикордонної безпеки та боротьби з масовою міграцією, а також у боротьбі з транснаціональними злочинними організаціями та у протидії тероризму завдяки своєму географічному положенню у Середземномор’ї на перехресті багатьох із цих транзитних маршрутів", – зазначив Рубіо.

Американський посадовець додав, що Греція вразлива до загроз, пов’язаних з нелегальною міграцією, торгівлею людьми та різними формами терору, тому країни посилюють співпрацю у протидії цим викликам.

"Чого ми не хочемо бачити за жодних обставин, так це того, щоб батьківщина Заходу опинилася під загрозою через неправильні рішення, бездіяльність та нездатність вирішувати виклики. Тож ця програма забезпечить міцнішу та більш проактивну співпрацю правоохоронних органів, яка зможе оперативно зупинити ці загрози", – заявив держсекретар США.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо у ввечері 6 жовтня прибув до Греції для участі в шостому раунді Стратегічного діалогу між країнами, де заплановано підписання низки угод, зокрема у сфері оборонної співпраці.

Візит відбувається після того, як газета The Wall Street Journal повідомила, що під час вечері в березні, на якій були присутні грецькі та американські посадовці, посолка США в Афінах Кімберлі Гілфойл сказала міністру енергетики Ставросу Папаставру, що США були причетні до падіння правоцентристського уряду Румунії.

Дипломатка нібито натякнула, що Вашингтон може повалити консервативний кабінет прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, якщо вважатиме це за потрібне. У грецькому уряді заперечили ці повідомлення.