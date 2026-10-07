Рубио в Греции объявил об укреплении сотрудничества в сфере безопасности

Соединенные Штаты и Греция укрепляют сотрудничество в сфере безопасности, налаживая новый обмен информацией в области борьбы с терроризмом между своими правоохранительными органами.

Об этом во время визита в Афины заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает "Европейская правда".

На пресс-конференции с главой МИД Греции Георгосом Герапетритисом госсекретарь США объявил о новом меморандуме о взаимопонимании, который запускает совместную программу безопасности для усиления обмена информацией по борьбе с терроризмом между правоохранительными органами двух государств.

"Греция также является очень близким и стратегическим партнером в сфере пограничной безопасности и борьбы с массовой миграцией, а также в борьбе с транснациональными преступными организациями и в противодействии терроризму благодаря своему географическому положению в Средиземноморье на пересечении многих из этих транзитных маршрутов", – отметил Рубио.

Американский чиновник добавил, что Греция уязвима перед угрозами, связанными с нелегальной миграцией, торговлей людьми и различными формами террора, поэтому страны усиливают сотрудничество в противодействии этим вызовам.

"Чего мы не хотим видеть ни при каких обстоятельствах, так это того, чтобы родина Запада оказалась под угрозой из-за неправильных решений, бездействия и неспособности решать проблемы. Поэтому эта программа обеспечит более прочное и проактивное сотрудничество правоохранительных органов, которое сможет оперативно остановить эти угрозы", – заявил госсекретарь США.

Как известно, государственный секретарь США Марко Рубио вечером 6 октября прибыл в Грецию для участия в шестом раунде Стратегического диалога между странами, где запланировано подписание ряда соглашений, в частности в сфере оборонного сотрудничества.

Визит происходит после того, как газета The Wall Street Journal сообщила, что во время ужина в марте, на котором присутствовали греческие и американские чиновники, посол США в Афинах Кимберли Гилфойл сказала министру энергетики Ставросу Папаставру, что СШАпричастны к падению правоцентристского правительства Румынии.

Дипломатка якобы намекнула, что Вашингтон может свергнуть консервативный кабинет премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, если сочтёт это необходимым. В греческом правительстве опровергли эти сообщения.