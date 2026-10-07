Мер одного з найбільших міст Туреччини перейшов у партію Ердогана

Мер третього за величиною міста Туреччини Ізмір Джеміль Тугай у середу вступив до Партії справедливості та розвитку президента Реджепа Таїпа Ердогана, тим самим забезпечивши партії крісло мера в місті, яке вона ніколи не вигравала на виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TRT.

Джеміль Тугай, який був обраний мером у 2024 році як кандидат від опозиційної Республіканської народної партії та який у червні вийшов з лав політсили, тепер офіційно вступив до керівної партії Ердогана.

Цей крок є значним символічним досягненням для Партії справедливості та розвитку в цьому західному прибережному місті, яке давно вважається оплотом світської соціал-демократичної опозиції Туреччини.

Це відбувається на тлі репресій проти муніципалітетів, очолюваних опозиційними політиками, в результаті яких десятки мерів були ув’язнені в очікуванні суду у справах про корупцію, які, на думку опозиції, мають політичне підґрунтя.

Як відомо, 1 жовтня турецька поліція провела арешти 59 підозрюваних у рамках корупційної справи, пов’язаної з державними тендерами, серед затриманих – мер міста Мерсін від опозиційної Республіканської народної партії Вахап Сечер.

Варто зауважити, що опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу, якого вважають головним суперником Ердогана на виборах, з березня 2025 року перебуває у в'язниці. За звинуваченнями йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 2352 років.

Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки.

21 травня цього року суд в Туреччині скасував результати з'їзду Республіканської народної партії (CHP) 2023 року й таким чином анулював обрання Озгюра Озеля головою ключової опозиційної партії. Натомість суд поновив на посаді колишнього лідера політсили Кемаля Киличдароглу. Це рішення, як очікується, підірве єдність всередині CHP та підважить її шанси кинути виклик блоку Ердогана на виборах.