Мэр одного из крупнейших городов Турции перешел в партию Эрдогана

Мэр третьего по величине города Турции Измира Джемиль Тугай в среду вступил в Партию справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана, тем самым обеспечив партии пост мэра в городе, который она никогда не выигрывала на выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TRT.

Джемиль Тугай, избранный мэром в 2024 году как кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии и вышедший в июне из рядов этой партии, теперь официально вступил в правящую партию Эрдогана.

Этот шаг стал значительным символическим достижением для Партии справедливости и развития в этом западном прибрежном городе, который давно считается оплотом светской социал-демократической оппозиции Турции.

Это происходит на фоне репрессий против муниципалитетов, возглавляемых оппозиционными политиками, в результате которых десятки мэров были заключены под стражу в ожидании суда по делам о коррупции, которые, по мнению оппозиции, имеют политическую подоплеку.

Как известно, 1 октября турецкая полиция провела аресты 59 подозреваемых в рамках коррупционного дела, связанного с государственными тендерами; среди задержанных – мэр города Мерсин от оппозиционной Республиканской народной партии Вахап Сечер.

Стоит отметить, что оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого считают главным соперником Эрдогана на выборах, с марта 2025 года находится в тюрьме. По предъявленным обвинениям ему грозит тюремное заключение сроком до 2352 лет.

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы.

21 мая этого года суд в Турции отменил результаты съезда Республиканской народной партии (CHP) 2023 года и тем самым аннулировал избрание Озгюра Озеля председателем ключевой оппозиционной партии. Вместо этого суд восстановил в должности бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу. Это решение, как ожидается, подорвет единство внутри CHP и снизит ее шансы бросить вызов блоку Эрдогана на выборах.