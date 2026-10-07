У Кремлі обурилися через запуск Францією ракети з атомного човна

У Кремлі заявили, що розцінюють запуск французької балістичної ракети M51.3 з атомного підводного човна, який відбувся у вівторок, як "гучне й чітке послання".

Як пише "Європейська правда", про це сказав речник Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує "Интерфакс".

За словами Пєскова, у Москві вважають, що "будь-які проблеми потрібно вирішувати не показовими запусками ракет, а діалогом".

Речник Кремля вкотре обурився тим, що Європейський Союз нарощує свої військові спроможності "з метою перетворення на військово-політичний блок".

"Це погано, тому що вони будують свою ідентичність у сфері оборони та безпеки на основі конфронтації з Російською Федерацією. Це глухий кут. Як показує історія, це ні до чого доброго не призводить", – стверджував Пєсков.

Водночас він запевнив, що Росія "відстежує всі подібні плани та дії".

Напередодні Франція здійнила тестовий пуск нової балістичної ракети з атомного підводного ракетоносія Le Vigilant. За випробуванням спостерігав президент Франції Емманюель Макрон.

У березні Макрон виступив із промовою про доктрину французької ядерної зброї, представивши концепцію "превентивного стримування", яка передбачає розгортання ядерних засобів Франції на території країн-союзників.

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