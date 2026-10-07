В Кремле возмутились из-за запуска Францией ракеты с атомной подводной лодки
В Кремле заявили, что расценивают запуск французской баллистической ракеты M51.3 с атомной подводной лодки, состоявшийся во вторник, как "громкое и четкое послание".
Как пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".
По словам Пескова, в Москве считают, что "любые проблемы нужно решать не показательными запусками ракет, а диалогом".
Пресс-секретарь Кремля в очередной раз выразил возмущение тем, что Европейский Союз наращивает свой военный потенциал "с целью превращения в военно-политический блок".
"Это плохо, потому что они строят свою идентичность в сфере обороны и безопасности на основе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупик. Как показывает история, это ни к чему хорошему не приводит", – утверждал Песков.
В то же время он заверил, что Россия "отслеживает все подобные планы и действия".
Накануне Франция провела испытательный запуск новой баллистической ракеты с атомной подводной ракетоносной лодки Le Vigilant. За испытанием наблюдал президент Франции Эмманюэль Макрон.
В марте Макрон выступил с речью о доктрине французского ядерного оружия, представив концепцию "превентивного сдерживания", которая предусматривает развертывание ядерных средств Франции на территории стран-союзниц.
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