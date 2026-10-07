Сибіга відреагував на розблокування Угорщиною відкриття кластерів України для вступу в ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на те, що Угорщина погодилася на подальше просування України у переговорах про вступ до ЄС і відкриття кластерів 2 "Внутрішній ринок" та 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У середу, 7 жовтня, Будапешт зняв блокування, яке досі не дозволяло Україні перейти до наступного етапу процедури відкриття переговорних кластерів 2 та 3.

"Процес вступу України до ЄС просувається крок за кроком. Україна та Угорщина роблять кроки назустріч одна одній і назустріч європейській єдності", – заявив Сибіга у відповідь на це.

Він подякував своїй угорській колезі Аніті Орбан за "спільну роботу, яка відповідає інтересам як наших дружніх народів, так і сильної Європи".

Як повідомляла "Європейська правда", 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.

Варто зауважити, 6 жовтня Єврокомісія ухвалила пакет пропозицій щодо внесення змін до політик перед наступними розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews), які дозволять прийняти до складу Євросоюзу нових членів, включаючи Україну. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала пʼять кроків, які Єврокомісія пропонує для майбутніх членів ЄС.

Деталі про нові ідеї Єврокомісії – у статті: Член з невідомими наслідками. Як у ЄС хочуть змінити правила вступу для України.