Сибига отреагировал на разблокирование Венгрией открытия кластеров для вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на то, что Венгрия согласилась на дальнейшее продвижение Украины в переговорах о вступлении в ЕС и открытие кластеров 2 "Внутренний рынок" и 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В среду, 7 октября, Будапешт снял блокировку, которая до сих пор не позволяла Украине перейти к следующему этапу процедуры открытия переговорных кластеров 2 и 3.

"Процесс вступления Украины в ЕС продвигается шаг за шагом. Украина и Венгрия делают шаги навстречу друг другу и навстречу европейскому единству", – заявил Сибига в ответ на это.

Он поблагодарил свою венгерскую коллегу Аниту Орбан за "совместную работу, которая отвечает интересам как наших дружественных народов, так и сильной Европы".

Как сообщала "Европейская правда", 1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств, одобрение которого должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в сторону ЕС.

Стоит отметить, что 6 октября Еврокомиссия приняла пакет предложений по внесению изменений в политику перед следующими расширениями ЕС (pre-enlargement policy reviews), которые позволят принять в состав Евросоюза новых членов, включая Украину. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала пять шагов, которые Еврокомиссия предлагает для будущих членов ЕС.

Подробности о новых идеях Еврокомиссии – в статье: Член с неизвестными последствиями. Как в ЕС хотят изменить правила вступления для Украины.