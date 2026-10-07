Посол: Військовий комітет НАТО відвідав Україну вперше за 8 років

Візит Військового комітету НАТО 6 жовтня до України став першим за 8 років.

Про це повідомила глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук, пише "Європейська правда".

За словами Гетьманчук, у вівторок відбувся не лише перший за час повномасштабної війни візит Військового комітету НАТО до України, а й перший за останні 8 років візит.

Гетьманчук додала, що у рамках візиту відбулась перша в історії відносин Києва та Альянсу Рада Україна-НАТО на рівні Військового комітету саме в Україні. Головували на засіданні головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий та голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

"Повернулись щойно з делегацією в Брюссель… і вже зводимо до спільного знаменника результати візиту. Всі подібні заходи мають працювати для посилення України загалом і нашого неба зокрема", – зазначила Гетьманчук.

У НАТО раніше повідомили, що 32 військові представники країн-членів Альянсу у вівторок перебували в Києві, де обговорили з головнокомандувачем ЗСУ військові пріоритети України та її досвід, який дозволить посилити готовність НАТО до поточних і майбутніх загроз.

Як повідомлялося, головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич розробляє стратегію досягнення швидкої перемоги у разі російського нападу на східний фланг Альянсу, приділяючи особливу увагу інтеграції нових оборонних технологій, таких як дрони та штучний інтелект.