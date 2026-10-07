Посол: Военный комитет НАТО посетил Украину впервые за 8 лет

Визит Военного комитета НАТО в Украину 6 октября стал первым за восемь лет.

Об этом сообщила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук, пишет "Европейская правда".

По словам Гетьманчук, во вторник состоялся не только первый за время полномасштабной войны визит Военного комитета НАТО в Украину, но и первый визит за последние восемь лет.

Гетьманчук добавила, что в рамках визита состоялся первый в истории отношений Киева и Альянса Совет Украина-НАТО на уровне Военного комитета именно в Украине. Заседание возглавили главнокомандующий Вооруженными силами Михаил Драпатый и председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

"Только что вернулись с делегацией из Брюсселя… и уже подводим итоги визита. Все подобные мероприятия должны способствовать укреплению Украины в целом и нашего неба в частности", – отметила Гетьманчук.

Ранее в НАТО сообщили, что 32 военных представителя стран-членов Альянса во вторник находились в Киеве, где обсудили с главнокомандующим ВСУ военные приоритеты Украины и ее опыт, который позволит усилить готовность НАТО к текущим и будущим угрозам.

Как сообщалось, главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию достижения быстрой победы в случае российского нападения на восточный фланг Альянса, уделяя особое внимание интеграции новых оборонных технологий, таких как дроны и искусственный интеллект.