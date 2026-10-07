У МЗС попередили, що переговори з ЄС щодо агросектора не будуть простими

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що переговори щодо сільськогосподарської продукції та аграрної галузі не будуть простими, оскільки країни Європейського Союзу мають власні інтереси.

Про це він сказав під час брифінгу у середу, 7 жовтня, передає Новини.Live, пише "Європейська правда".

За словами Тихого, питання інтеграції українського агросектора будуть обговорювати під час переговорів про вступ України до ЄС після відкриття відповідного кластера.

"Ми зайдемо в цей процес і будемо спілкуватися і з Європейською комісією, і з окремими державами-членами про те, на яких умовах, яким чином, ми інтегруємося саме в цій сфері [аграрній]", – сказав він.

Тихий наголосив, що українське сільське господарство варто розглядати не лише як можливу загрозу для європейських фермерів, а як нову можливість для ЄС.

"Не треба сприймати українську аграрну галузь лише як загрозу для європейських фермерів. Ми переконані, що можна знайти вихід", – акцентував Тихий.

Речник МЗС також назвав згадки про агросектор у нещодавніх пропозиціях лише одним із нюансів документа та "запрошенням до розмови".

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка Марта Кос, представляючи проєкт нових підходів до розширення 6 жовтня, розповіла, що для України можуть бути узгоджені положення у сфері сільського господарства, відмінні від інших держав-кандидатів.

В уряді заявили, що Україна не може погодитися на модель членства в ЄС, яка передбачатиме постійне обмеження продажу до Євросоюзу певних видів продовольства.

А віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що Україна вважає відправною точкою повну інтеграцію свого аграрного сектора до єдиного ринку Європейського Союзу, а перехідні механізми мають бути обґрунтованими, пропорційними й обмеженими в часі.

Читайте деталі у статті: Член з невідомими наслідками. Як у ЄС хочуть змінити правила вступу для України.