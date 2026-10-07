Ченцов: можливі обмеження для українського агросектора в ЄС мають мати часові рамки

Україна вважає відправною точкою повну інтеграцію свого аграрного сектора до єдиного ринку Європейського Союзу, а перехідні механізми мають бути обґрунтованими, пропорційними й обмеженими в часі.

Про це заявив у коментарі "Укрінформу" віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов, пише "Європейська правда".

Він зауважив, що будь-які спеціальні підходи розширення ЄС щодо обмеженого переліку чутливих товарів, включно з їхніми параметрами, тривалістю та можливими супровідними заходами, мають визначатися в межах переговорів про вступ.

"Нашою відправною точкою залишається повноцінна інтеграція до Єдиного ринку, а можливі перехідні механізми мають бути обґрунтованими, пропорційними та обмеженими в часі", – сказав урядовець.

Ченцов звернув увагу, що нині ЄС має значний профіцит у торгівлі з Україною, а взаємозалежність і взаємодоповнюваність економік продовжують зростати навіть в умовах війни.

Майбутня інтеграція українського агросектора, на думку віцепремʼєра, може ще більше посилити ці взаємні переваги та стати частиною відповіді на низку стратегічних викликів, які стоять перед ЄС.

У цьому зв'язку Ченцов наголосив на важливості того, щоб у європейській дискусії про інтеграцію українського агросектора дедалі більше уваги приділялося не лише потенційним ризикам, а й стратегічним можливостям для об’єднаної Європи.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка Марта Кос, представляючи проєкт нових підходів до розширення 6 жовтня, розповіла, що для України можуть бути узгоджені положення у сфері сільського господарства, відмінні від інших держав-кандидатів.

В уряді заявили, що Україна не може погодитися на модель членства в ЄС, яка передбачатиме постійне обмеження продажу до Євросоюзу певних видів продовольства.

Читайте деталі у статті: Член з невідомими наслідками. Як у ЄС хочуть змінити правила вступу для України.