В МИД предупредили, что переговоры с ЕС по агросектору не будут простыми

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что переговоры по сельскохозяйственной продукции и аграрной отрасли не будут простыми, поскольку страны Европейского Союза преследуют собственные интересы.

Об этом он сказал во время брифинга в среду, 7 октября, сообщает Новини.Live, пишет "Европейская правда".

По словам Тихого, вопросы интеграции украинского агросектора будут обсуждаться в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС после открытия соответствующего кластера.

"Мы вступим в этот процесс и будем общаться как с Европейской комиссией, так и с отдельными государствами-членами о том, на каких условиях и каким образом мы будем интегрироваться именно в этой сфере [аграрной]", – сказал он.

Тихий подчеркнул, что украинское сельское хозяйство следует рассматривать не только как возможную угрозу для европейских фермеров, но и как новую возможность для ЕС.

"Не нужно воспринимать украинскую аграрную отрасль исключительно как угрозу для европейских фермеров. Мы убеждены, что можно найти выход", – подчеркнул Тихий.

Пресс-секретарь МИД также назвал упоминания об агросекторе в недавних предложениях лишь одним из нюансов документа и "приглашением к диалогу".

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар Марта Кос, представляя 6 октября проект новых подходов к расширению, рассказала, что для Украины могут быть согласованы положения в сфере сельского хозяйства, отличные от положений для других государств-кандидатов.

В правительстве заявили, что Украина не может согласиться на модель членства в ЕС, которая будет предусматривать постоянное ограничение продажи в Евросоюз определенных видов продовольствия.

А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов заявил, что Украина считает отправной точкой полную интеграцию своего аграрного сектора в единый рынок Европейского Союза, а переходные механизмы должны быть обоснованными, пропорциональными и ограниченными во времени.

Подробности читайте в статье: Член с неизвестными последствиями. Как в ЕС хотят изменить правила вступления для Украины.