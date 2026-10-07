У Латвії прокремлівську активістку засудили за донат у 43 євро для армії РФ

У середу Ризький міський суд визнав прокремлівську активістку Поліну Камльову винною у передачі фінансових коштів на підтримку російської армії в Україні та засудив її до шести років позбавлення волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Також суд призначив їй три роки пробаційного нагляду. Раніше прокурор просив призначити Камльовій вісім років ув’язнення.

Камльову звинувачували у передачі 43 євро на підтримку російської армії. За даними Служби державної безпеки Латвії (VDD), через знайому в Білорусі як посередницю вона брала участь у передачі коштів для придбання засобів придушення сигналів дронів для російських військових в Україні.

Перед оголошенням вироку під час приблизно 40-хвилинного останнього слова Камльова назвала свої дії помилкою та заперечила, що хотіла підтримати війну Росії.

Камльова брала участь у засіданні дистанційно з місця ув’язнення, їй забезпечили переклад.

Під час засідання суд кілька разів робив зауваження присутнім у залі – зокрема через розмови та невимкнений мобільний телефон.

За фінансування збройного конфлікту законодавство Латвії передбачає до десяти років позбавлення волі з пробаційним наглядом до трьох років.

Раніше повідомляли, що латвійська прокуратура висунула звинувачення проти чотирьох громадян Латвії за шкідницьку діяльність, здійснену за завданням російської спецслужби.