В Латвии прокремлевскую активистку осудили за донат в размере 43 евро в пользу армии РФ

В среду Рижский городской суд признал прокремлевскую активистку Полину Камлёву виновной в передаче финансовых средств в поддержку российской армии в Украине и приговорил её к шести годам лишения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Также суд назначил ей три года пробационного надзора. Ранее прокурор просил назначить Камлёвой восемь лет лишения свободы.

Камлёву обвиняли в передаче 43 евро в поддержку российской армии. По данным Службы государственной безопасности Латвии (VDD), через знакомую в Беларуси, выступавшую в качестве посредницы, она участвовала в передаче средств для приобретения устройств подавления сигналов дронов для российских военных в Украине.

Перед оглашением приговора во время примерно 40-минутного последнего слова Камлева назвала свои действия ошибкой и отрицала, что хотела поддержать войну России.

Камлева участвовала в заседании дистанционно из места заключения, ей обеспечили перевод.

В ходе заседания суд несколько раз делал замечания присутствующим в зале – в частности, из-за разговоров и невыключенного мобильного телефона.

За финансирование вооруженного конфликта законодательство Латвии предусматривает до десяти лет лишения свободы с пробационным надзором до трех лет.

Ранее сообщалось, что латвийская прокуратура выдвинула обвинения против четырёх граждан Латвии за вредительную деятельность, осуществлённую по поручению российской спецслужбы.