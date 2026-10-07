Адвокат ексглави розвідки Німеччини назвав безпідставним кримінальне переслідування

Адвокат колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Августа Ганнінга назвав кримінальне провадження проти нього безпідставним.

Про це заявив адвокат Ганнінга Леон Крузе, повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Крузе заявив, що проти його клієнта "ведеться безпідставне кримінальне переслідування".

Водночас адвокат визнав, що Ганнінг мав у своєму розпорядженні конфіденційні документи.

"Однак твердження про те, що він передавав інформацію, що містилася в них, на шкоду Федеративній Республіці Німеччині – не кажучи вже про те, що робив це за винагороду – є безпідставним", – заявив він.

Напередодні стало відомо, що генеральний прокурор Німеччини веде розслідування щодо колишнього президента BND Августа Ганнінга за підозрою у шпигунстві, розкритті державних таємниць та держзраді. Ще одному багаторічному співробітнику розвідувальної служби Манфреду Д. висунуто звинувачення у пособництві у спробі державної зради та пособництві у шпигунстві на шкоду Німеччині.

ЗМІ писали, що Ганнінг міг передавати таємні документи агенту з Азербайджану. Втім, Азербайджан спростував ці повідомлення.