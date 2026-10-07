ЗМІ: ексглава німецької розвідки передавав конфіденційну інформацію до Азербайджану

Колишній очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Август Ганнінг, якого затримали за підозрою у шпигунстві та розкритті державних таємниць, міг передавати таємні документи агенту з Азербайджану.

Про це стало відомо з розслідування Der Spiegel, пише "Європейська правда".

За даними слідства, колишній керівник відомства незаконно отримав понад 2 тисячі секретних документів і міг використовувати ці дані у спілкуванні з іноземним агентом.

Згідно з розслідуванням видання, конфіденційна інформація, ймовірно, була передана контактній особі з Азербайджану.

У розслідуванні німецької прокуратури йдеться про те, що Ганнінг нібито через колишнього керівника свого офісу в BND, Манфреда Д., отримав документи, класифіковані як "таємні", і використав їх для підготовки письмового аналізу для "співробітника іноземної розвідувальної служби". На користь якої держави він працював, слідчі органи не повідомили.

За інформацією журналу Der Spiegel, ймовірним замовником був співробітник азербайджанської розвідки. Залишається невідомим, чи дійсно аналіз, підготовлений Ганнінгом, дійшов до адресата.

Водночас зв’язок ексглави розвідки з представниками Азербайджану є беззаперечним. Так, Ганнінг входив до складу правління "Німецько-азербайджанського форуму", як випливає з повідомлення цієї організації від липня 2025 року.

Напередодні стало відомо, що генеральний прокурор Німеччини веде розслідування щодо колишнього президента BND Августа Ганнінга за підозрою у шпигунстві, розкритті державних таємниць та держзраді. Ще одному багаторічному співробітнику розвідувальної служби Манфреду Д. висунуто звинувачення у пособництві у спробі державної зради та пособництві у шпигунстві на шкоду Німеччині.

Адвокат Ганнінга поки що відмовився коментувати звинувачення проти свого клієнта. У разі засудження за шпигунство на шкоду державі 80-річному колишньому президенту BND загрожує позбавлення волі на строк від шести місяців до десяти років.

Ця справа стала другим серйозним інцидентом у BND за останні кілька років. Наразі перед Берлінським апеляційним судом відповідає колишній керівник відділу BND Карстен Л., який, як стверджується, у 2022 році разом з іншим обвинуваченим шпигував на користь Росії.

Тим часом у Бундестазі закликали запровадити заборону для колишніх високопосадовців, що мали доступ до секретних даних, займатися лобістською та консультантською дільністю на тлі розслідування проти колишнього президента розвідувального відомства.