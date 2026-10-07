Адвокат бывшего главы разведки Германии назвал безосновательным уголовное преследование

Адвокат бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга назвал уголовное дело против него необоснованным.

Об этом заявил адвокат Ханнинга Леон Крузе, сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Крузе заявил, что против его клиента "ведется безосновательное уголовное преследование".

В то же время адвокат признал, что Ханнинг располагал конфиденциальными документами.

"Однако утверждение о том, что он передавал содержавшуюся в них информацию в ущерб Федеративной Республике Германии – не говоря уже о том, что делал это за вознаграждение – является безосновательным", – заявил он.

Накануне стало известно, что генеральный прокурор Германии ведет расследование в отношении бывшего президента BND Августа Ханнинга по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и государственной измене. Еще одному многолетнему сотруднику разведывательной службы Манфреду Д. предъявлены обвинения в пособничестве в попытке государственной измены и пособничестве в шпионаже в ущерб Германии.

СМИ писали, что Ханнинг мог передавать секретные документы агенту из Азербайджана. Впрочем, Азербайджан опроверг эти сообщения.