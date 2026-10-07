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В Азербайджані заперечили чутки в ЗМІ щодо зв'язку зі справою ексглави німецької розвідки

Новини — Середа, 7 жовтня 2026, 14:34 — Уляна Кричковська-Богданова

У середу, 7 жовтня, Азербайджан спростував повідомлення про те, що колишній очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Август Ганнінг, якого затримали за підозрою у шпигунстві та розкритті державних таємниць, міг передавати таємні документи агенту з країни.

Про це заявила Рада з питань ЗМІ та телерадіомовлення Азербайджану, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За даними слідства, Ганнінг незаконно отримав понад 2 тисячі секретних документів і міг використовувати ці дані у спілкуванні з іноземним агентом. У розслідуванні Spiegel йдеться, що конфіденційна інформація, ймовірно, була передана контактній особі з Азербайджану.  

Після цього Рада з питань ЗМІ та телерадіомовлення Азербайджану заявила, що інформація щодо причетності країни до цієї справи є безпідставною.

"Зловмисний намір сил, що стоять за цією дезінформаційною операцією, полягає в тому, щоб нашкодити відносинам між Азербайджаном і Німеччиною", – йдеться у заяві.

Напередодні стало відомо, що генеральний прокурор Німеччини веде розслідування щодо колишнього президента BND Августа Ганнінга за підозрою у шпигунстві, розкритті державних таємниць та держзраді. Ще одному багаторічному співробітнику розвідувальної служби Манфреду Д. висунуто звинувачення у пособництві у спробі державної зради та пособництві у шпигунстві на шкоду Німеччині.

Адвокат Ганнінга поки що відмовився коментувати звинувачення проти свого клієнта. У разі засудження за шпигунство на шкоду державі 80-річному колишньому президенту BND загрожує позбавлення волі на строк від шести місяців до десяти років.

Ця справа стала другим серйозним інцидентом у BND за останні кілька років. Наразі перед Берлінським апеляційним судом відповідає колишній керівник відділу BND Карстен Л., який, як стверджується, у 2022 році разом з іншим обвинуваченим шпигував на користь Росії.

Тим часом у Бундестазі закликали запровадити заборону для колишніх високопосадовців, що мали доступ до секретних даних, займатися лобістською та консультантською дільністю на тлі розслідування проти колишнього президента розвідувального відомства.

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