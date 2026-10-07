Глава МЗС Німеччини: через атаки РФ на порти в Україні може зіпсуватися третина врожаю

Через цілеспрямовані атаки Росії на українські порти експорт зерна заблокований, а в Україні під загрозою псування опинилася третина врожаю, що може мати наслідки в інших регіонах світу.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль на відкритті 8-ї Німецько-української конференції муніципальних партнерств у середу в Берліні, цитує "Укрінформу".

За словами міністра, через цілеспрямовані російські атаки українське зерно застрягло у портах.

"В Україні під загрозою псування перебуває третина врожаю. Водночас світ залежить від цього експорту", – сказав Вадефуль.

За його словами, затримка постачання може особливо серйозно позначитися на нестабільних регіонах.

"Якщо поставки найближчим часом не вирушать у дорогу, існує загроза голоду. І саме в регіонах, які й без того вже є нестабільними, що може знову спричинити нові потоки біженців", – попередив міністр.

Вадефуль назвав це ще однією формою дестабілізації, яку Росія просуває своєю "безжальною експансіоністською агресією".

За даними Politico, раніше Польща та Румунія відмовилися допомагати Україні з експортом зерна на тлі кризи, пов’язаної з російськими атаками у Чорному морі.

Наприкінці вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара посилює свої дипломатичні зусилля, щоб відновити експорт зернових Чорним морем, та отримала з цього приводу позитивний сигнал від України.