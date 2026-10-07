Глава МИД Германии: из-за атак РФ на порты в Украине может испортится треть урожая

Из-за целенаправленных атак России на украинские порты экспорт зерна заблокирован, а в Украине под угрозой порчи оказалась треть урожая, что может иметь последствия в других регионах мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на открытии 8-й Германо-украинской конференции муниципальных партнерств в среду в Берлине, цитирует "Укринформ".

По словам министра, из-за целенаправленных российских атак украинское зерно застряло в портах.

"В Украине под угрозой порчи находится треть урожая. В то же время мир зависит от этого экспорта", – сказал Вадефуль.

По его словам, задержка поставок может особенно серьезно сказаться на нестабильных регионах.

"Если поставки в ближайшее время не отправятся в путь, существует угроза голода. И именно в регионах, которые и без того уже являются нестабильными, что может вновь вызвать новые потоки беженцев", – предупредил министр.

Вадефуль назвал это ещё одной формой дестабилизации, которую Россия продвигает своей "безжалостной экспансионистской агрессией".

По данным Politico, ранее Польша и Румыния отказались помогать Украине с экспортом зерна на фоне кризиса, связанного с российскими атаками в Чёрном море.

В конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара усиливает свои дипломатические усилия, чтобы возобновить экспорт зерновых через Чёрное море, и получила по этому поводу положительный сигнал от Украины.