Як Британія дивиться в бік ЄС і наскільки далеко може зайти

Вихід Британії з ЄС 2020 року "приніс більше шкоди, ніж користі". Про це заявив теперішній прем'єр країни Енді Бернем. І пообіцяв провести масштабний перегляд відносин Великої Британії з Євросоюзом – теоретично, може дійти і до проведення референдуму щодо повернення до нього.

Бернем планує приурочити оприлюднення "можливих варіантів" до наступного саміту ЄС-Велика Британія, який пройде наприкінці листопада або незабаром після цього.

Заяви Бернема та реакція на них свідчать щонайменше про те, що тему Brexit знову починають обговорювати як у політичних, так і в суспільних колах.

Про те, якими можуть бути наслідки такого розвороту та чи справді Лондон готовий переглянути свої відносини з Брюсселем, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської-Богданової Виправити Brexit. Що пропонує новий прем’єр Британії, який вважає помилкою вихід з ЄС. Далі – стислий її виклад.

Під час виступу на конференції Лейбористської партії наприкінці вересня прем’єр Енді Бернем зробив промовисту заяву, наголосивши, що для Великої Британії "продовження старого курсу замало". На його думку, нинішній напрямок розвитку країни потребує перегляду, адже "справи йдуть не так, як мають", а політичний курс має стати чіткішим і більш визначеним.

"Я скажу прямо. Велика Британія вже давно йде неправильним шляхом. Деіндустріалізація. Дерегуляція. Приватизація. Політика жорсткої економії. Brexit", – заявив прем’єр, включивши вихід з ЄС до списку помилок.

Бернем також наголосив, що від 2016 року, коли британці проголосували за вихід із Європейського Союзу, світ суттєво змінився. І справді, у десяту річницю референдуму щодо Brexit економічні втрати від виходу з ЄС для країни стали очевидними.

Втім, говорити про повернення Британії до ЄС Бернем поки не готовий.

"Наразі йдеться лише про розгляд загальних варіантів розвитку наших відносин", – підкреслює він.

Серед можливих сценаріїв Бернем назвав збереження нинішнього статус-кво, поглиблення відносин за аналогією з моделлю, яку нині обговорюють Євросоюз і Канада, а також повернення Великої Британії до митного союзу ЄС.

Такі заяви прем’єра не залишилися без політичної реакції.

Правопопулістська Reform UK, яка виступає за збереження результатів Brexit, одразу звинуватила Бернема у спробі зблизити країну з Брюсселем "через чорний хід".

Критика пролунала і з боку консерваторів.

У Брюсселі наразі не поспішають нав’язувати Лондону конкретний формат зближення, залишаючи британському уряду простір для визначення власних пріоритетів. Водночас готовність ЄС до подальшого діалогу свідчить про зацікавленість обох сторін у пошуку нової моделі співпраці.

Свіже опитування суспільної думки свідчить, що рейтинг Лейбористської партії може зрости аж на сім відсоткових пунктів, якщо Бернем запропонує провести новий референдум і виступить за повернення до Євросоюзу. Непоганий стимул для прем’єра.

Що ж до різних варіантів подальших відносин, то 49% британців підтримують повторний вступ, проти висловилися 28%.

Також досить висока підтримка є стосовно внесення змін до поточної угоди між Британією та ЄС від 2020 року, набуття асоційованого членства (навіть при тому, що в Євросоюзі такого формату відносин із третіми країнами не існує) та приєднання до митного союзу ЄС і його спільного ринку.

Водночас жоден варіант тіснішої інтеграції з ЄС не має підтримки абсолютної більшості британців.

Отже, говорити про повернення Великої Британії до Європейського Союзу поки що зарано. Бернем не закликає до нового референдуму – лише дедалі виразніше говорить про необхідність переглянути формат відносин із Брюсселем.

Докладніше – в матеріалі Уляни Кричковської-Богданової Виправити Brexit. Що пропонує новий прем’єр Британії, який вважає помилкою вихід з ЄС.