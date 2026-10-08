Как Великобритания смотрит в сторону ЕС и как далеко она может зайти

Выход Великобритании из ЕС в 2020 году "принес больше вреда, чем пользы". Об этом заявил нынешний премьер страны Энди Бернем. И пообещал провести масштабный пересмотр отношений Великобритании с Евросоюзом – теоретически, дело может дойти и до проведения референдума о возвращении в него.

Бернем планирует приурочить обнародование "возможных вариантов" к следующему саммиту ЕС-Великобритания, который пройдет в конце ноября или вскоре после этого.

Заявления Бернема и реакция на них свидетельствуют, по крайней мере, о том, что тему Brexit снова начинают обсуждать как в политических, так и в общественных кругах.

О том, какими могут быть последствия такого разворота и действительно ли Лондон готов пересмотреть свои отношения с Брюсселем, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской-Богдановой Исправить Brexit. Что предлагает новый премьер Британии, считающий выход из ЕС ошибкой. Далее – краткое изложение статьи.

Во время выступления на конференции Лейбористской партии в конце сентября премьер-министр Энди Бернем сделал красноречивое заявление, подчеркнув, что для Великобритании "продолжение прежнего курса – это недостаточно". По его мнению, нынешнее направление развития страны требует пересмотра, ведь "дела идут не так, как должны", а политический курс должен стать более четким и определённым.

"Я скажу прямо. Великобритания уже давно идет по неверному пути. Деиндустриализация. Дерегулирование. Приватизация. Политика жесткой экономии. Brexit", – заявил премьер, включив выход из ЕС в список ошибок.

Бернем также подчеркнул, что с 2016 года, когда британцы проголосовали за выход из Европейского Союза, мир существенно изменился. И действительно, в десятую годовщину референдума по Brexit экономические потери от выхода из ЕС для страны стали очевидными.

Впрочем, говорить о возвращении Британии в ЕС Бернем пока не готов.

"Пока речь идет лишь о рассмотрении общих вариантов развития наших отношений", – подчеркивает он.

Среди возможных сценариев Бернем назвал сохранение нынешнего статус-кво, углубление отношений по аналогии с моделью, которую сейчас обсуждают Евросоюз и Канада, а также возвращение Британии в таможенный союз ЕС.

Такие заявления премьера не остались без политической реакции.

Правопопулистская партия Reform UK, выступающая за сохранение результатов Brexit, сразу обвинила Бернема в попытке сблизить страну с Брюсселем "через черный ход".

Критика прозвучала и со стороны консерваторов.

В Брюсселе пока не спешат навязывать Лондону конкретный формат сближения, оставляя британскому правительству пространство для определения собственных приоритетов. В то же время готовность ЕС к дальнейшему диалогу свидетельствует о заинтересованности обеих сторон в поиске новой модели сотрудничества.

Свежий опрос общественного мнения показывает, что рейтинг Лейбористской партии может вырасти аж на семь процентных пунктов, если Бернем предложит провести новый референдум и выступит за возвращение в Евросоюз. Неплохой стимул для премьера.

Что касается различных вариантов дальнейших отношений, то 49% британцев поддерживают повторное вступление, против высказались 28%.

Также достаточно высока поддержка в отношении внесения изменений в действующее соглашение между Великобританией и ЕС от 2020 года, получения ассоциированного членства (даже несмотря на то, что в Евросоюзе такого формата отношений с третьими странами не существует) и присоединения к таможенному союзу ЕС и его единому рынку.

В то же время ни один из вариантов более тесной интеграции с ЕС не пользуется поддержкой абсолютного большинства британцев.

Но говорить о возвращении Великобритании в Европейский Союз пока рано. Бернем не призывает к новому референдуму – он лишь всё более отчётливо говорит о необходимости пересмотреть формат отношений с Брюсселем.

Подробнее – в материале Ульяны Кричковской-Богдановой Исправить Brexit. Что предлагает новый премьер Британии, считающий выход из ЕС ошибкой.