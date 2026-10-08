Ле Пен: якщо Україна вступить в ЄС, ми будемо першими, хто постраждає

Кандидатка в президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен заявила, що французьке сільське господарство втратить від вступу України в ЄС.

Про це, як передає "Європейська правда", вона написала в Х.

За її словами, якби Україна вступила до Європейського Союзу, Франція стала б першою, хто від цього постраждає.

На це, стверджує Ле Пен, є дві причини.

"Ми не тільки зіткнулися б із сильною недобросовісною конкуренцією, але й частка бюджету Спільної сільськогосподарської політики, що виділяється на французьке сільське господарство, також була б суттєво скорочена", – пояснила вона.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка Марта Кос, представляючи проєкт нових підходів до розширення 6 жовтня, розповіла, що для України можуть бути узгоджені положення у сфері сільського господарства, відмінні від інших держав-кандидатів.

В уряді заявили, що Україна не може погодитися на модель членства в ЄС, яка передбачатиме постійне обмеження продажу до Євросоюзу певних видів продовольства.

А віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що Україна вважає відправною точкою повну інтеграцію свого аграрного сектора до єдиного ринку Європейського Союзу, а перехідні механізми мають бути обґрунтованими, пропорційними й обмеженими в часі.

Читайте деталі у статті: Член з невідомими наслідками. Як у ЄС хочуть змінити правила вступу для України.