Ле Пен: если Украина вступит в ЕС, мы будем первыми, кто пострадает

Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен заявила, что французское сельское хозяйство понесет убытки в результате вступления Украины в ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Х.

По её словам, если бы Украина вступила в Европейский Союз, Франция стала бы первой, кто от этого пострадает.

На это, утверждает Ле Пен, есть две причины.

"Мы не только столкнулись бы с сильной недобросовестной конкуренцией, но и доля бюджета Общей сельскохозяйственной политики, выделяемая на французское сельское хозяйство, также была бы существенно сокращена", – пояснила она.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар Марта Кос, представляя 6 октября проект новых подходов к расширению, рассказала, что для Украины могут быть согласованы положения в сфере сельского хозяйства, отличные от положений для других государств-кандидатов.

В правительстве заявили, что Украина не может согласиться на модель членства в ЕС, которая будет предусматривать постоянное ограничение продажи в Евросоюз определенных видов продовольствия.

А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов заявил, что Украина считает отправной точкой полную интеграцию своего аграрного сектора в единый рынок Европейского Союза, а переходные механизмы должны быть обоснованными, пропорциональными и ограниченными во времени.

Подробности читайте в статье: Членство с неизвестными последствиями. Как в ЕС хотят изменить правила вступления для Украины.