Британія та Німеччина співпрацюватимуть у протидії диверсіям та кібератакам

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у четвер відвідає Берлін, де з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом обговорить співпрацю у боротьбі з гібридними загрозами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Під час візиту Бернема до Берліна Велика Британія та Німеччина – дві найбільші економіки Європи та найбільші інвестори в оборонну галузь – візьмуть на себе зобов’язання щодо партнерства у протидії гібридним загрозам.

Як зазначили в британському уряді, гібридна загроза з боку супротивників, особливо Росії, поширюється по всій Європі та за її межами, ставлячи під удар колективну безпеку. Велика Британія та Німеччина спільно діятимуть з метою виявлення та зриву гібридної діяльності, звідки б вона не походила, додали там.

Країни зосередяться на обміні інформацією та координації дій з моніторингу, стримування та зриву загроз. Очікується, що спільне партнерство послабить здатність ворожих суб’єктів діяти в Європі та зміцнить стійкість до кібератак, диверсій та загроз критичній інфраструктурі.

"Атаки на нашу інфраструктуру, наші підприємства та наші демократії – це не віддалена загроза. Вони проникають у домівки та на робочі місця людей і мають на меті зробити нас слабшими та більш роз’єднаними. Велика Британія та Німеччина об’єднують зусилля, щоб виявляти, викривати та припиняти цю діяльність", – наголосив прем’єр Британії.

Під час своєї першої особистої зустрічі Бернем та Мерц також обговорять підтримку України, реагування на нестабільність на Близькому Сході та подолання наслідків перебоїв у глобальних торговельних маршрутах, таких як Ормузька протока.

Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир. Згодом поліція уточнила, що йдеться про підготовку терористичного акту.

Прем’єр Британії Енді Бернем заявив, що є "вагомі ознаки" причетності Ірану до цього інциденту.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна "готується до масштабних гібридних атак, у тому числі до особливо серйозних", і відповість на них "швидко та дуже чітко".

Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер заявив, що бачить небезпеку насильницького конфлікту з Росією, а протистояння між країнами, за його словами, набуло "нової, небезпечної якості".