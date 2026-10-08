Великобритания и Германия будут сотрудничать в противодействии диверсиям и кибератакам

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в четверг посетит Берлин, где с канцлером Германии Фридрихом Мерцем обсудит сотрудничество в борьбе с гибридными угрозами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

В ходе визита Бернема в Берлин Великобритания и Германия – две крупнейшие экономики Европы и крупнейшие инвесторы в оборонную отрасль – возьмут на себя обязательства по партнерству в противодействии гибридным угрозам.

Как отметили в британском правительстве, гибридная угроза со стороны противников, особенно России, распространяется по всей Европе и за ее пределами, ставя под угрозу коллективную безопасность. Великобритания и Германия будут совместно действовать с целью выявления и срыва гибридной деятельности, откуда бы она ни исходила, добавили там.

Страны сосредоточатся на обмене информацией и координации действий по мониторингу, сдерживанию и срыву угроз. Ожидается, что совместное партнерство ослабит способность враждебных субъектов действовать в Европе и укрепит устойчивость к кибератакам, диверсиям и угрозам критической инфраструктуре.

"Атаки на нашу инфраструктуру, наши предприятия и наши демократии – это не отдаленная угроза. Они проникают в дома и на рабочие места людей и направлены на то, чтобы сделать нас слабее и более разобщенными. Великобритания и Германия объединяют усилия, чтобы выявлять, разоблачать и пресекать эту деятельность", – подчеркнул премьер-министр Великобритании.

В ходе своей первой личной встречи Бернем и Мерц также обсудят поддержку Украины, реагирование на нестабильность на Ближнем Востоке и преодоление последствий перебоев в глобальных торговых маршрутах, таких как Ормузский пролив.

Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир. Впоследствии полиция уточнила, что речь идет о подготовке террористического акта.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что имеются "веские признаки" причастности Ирана к этому инциденту.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна "готовится к масштабным гибридным атакам, в том числе к особо серьезным", и ответит на них "быстро и очень четко".

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер заявил, что видит опасность вооружённого конфликта с Россией, а противостояние между странами, по его словам, приобрело "новое, опасное качество".