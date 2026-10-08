Греция закупит американские ракеты, бомбы и модернизацию самолетов на $4 млрд

В ходе визита государственного секретаря США Марко Рубио в Афины Греция договорилась о закупке американского оружия и военной техники на сумму 4 млрд долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Примерно 1,2 млрд долларов будет направлено на ракеты и высокоточные бомбы для ВВС, которые будут использоваться на существующем парке самолетов F-16 американского производства и 20 боевых самолетах F-35, поставки которых Греция начнет получать в конце 2029 года.

Еще 1 млрд долларов пойдет на предстоящую модернизацию 37 греческих истребителей F-16 Block 50 до версии Viper, которых в стране уже насчитывается 83. Эта модернизация будет завершена в конце 2027 года.

Еще 800–800 млн долларов будет направлено на поддержку более старых самолетов F-16, а 750 млн долларов выделено на дальнейшее техническое обслуживание вертолетов MH-60 ВМС и вертолетов Black Hawk, поставки которых в Грецию начнутся в следующем году.

Накануне стало известно, что Соединённые Штаты и Греция укрепляют сотрудничество в сфере безопасности, налаживая новый обмен информацией в области борьбы с терроризмом между своими правоохранительными органами.

Как известно, государственный секретарь США Марко Рубио вечером 6 октября прибыл в Грецию для участия в шестом раунде Стратегического диалога между странами.