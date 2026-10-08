Жителям двох воєводств Польщі розіслали попередження про тривогу через атаки РФ на Україну

Мешканці Підкарпатського та Люблінського воєводств Польщі отримали перед 9:30 попередження від урядового центру безпеки через російський повітряний удар по Україні.

Про це йдеться в повідомленні центру в Х, передає "Європейська правда".

У центрі попередили мешканців про застосування польської авіації.

"УВАГА! Російський повітряний удар на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діє польська авіація. Чекайте на подальші повідомлення", – написав урядовий центр безпеки у сповіщенні, розісланому мешканцям двох воєводств.

Польські військові вранці 7 жовтня також повідомили про залучення авіації у зв'язку з масованою атакою Росії на території України.

Нагадаємо, з 1 жовтня Польща змінила свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні.

5 жовтня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про розширення підрозділів польської армії на території Люблінського воєводства на сході країни.