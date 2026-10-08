Жителям двух воеводств Польши разослали предупреждение о тревоге в связи с атаками РФ на Украину

Жители Подкарпатского и Люблинского воеводств Польши получили перед 9:30 предупреждение от правительственного центра безопасности в связи с российским авиаударом по Украине.

Об этом говорится в сообщении центра в Х, передает "Европейская правда".

Центр предупредил жителей о применении польской авиации.

"ВНИМАНИЕ! Российский воздушный удар на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Республики Польша действует польская авиация. Ожидайте дальнейших сообщений", – написал правительственный центр безопасности в уведомлении, разосланном жителям двух воеводств.

Польские военные утром 7 октября также сообщили о задействовании авиации в связи с массированной атакой России на территории Украины.

Напомним, с 1 октября Польша изменила свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине.

5 октября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о расширении подразделений польской армии на территории Люблинского воеводства на востоке страны.