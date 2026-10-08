Єврокомісія вкотре закликала Росію надати інформацію про спалах чуми

Вже втретє за тиждень Єврокомісія закликала Росію надати інформацію про спалах чуми в Сибіру.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчржова.

"Дозвольте мені вже втретє цього тижня сказати в пресзалі: Росія повинна якомога швидше надати інформацію про чуму", – заявила Грнчржова.

Вона розповіла, що вчора експерти Єврокомісії мали зустріч з державами-членами в межах Комітету з питань безпеки здоров’я, також за участі представників Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ), які повідомили, що ВООЗ також домагається роз’яснень від росіян.

"Це означає, що ми не маємо необхідної інформації і не маємо достатньо інформації, щоб оцінити епідеміологічну ситуацію, оцінити ризик для інших країн і, за необхідності, вжити відповідних заходів", – додала речниця Єврокомісії.

Вона повідомила, що ЄС звертався до Росії напряму і наразі не отримав відповіді.

"Ми перебуваємо в контакті з нашою делегацією в Москві. І Крістіан (речник Єврокомісії Крістіан Віганд) міг би розповісти вам більше, але ця делегація зв’язалася з місцевим офісом, із місцевим російським офісом ВООЗ. Тож це той канал, який ми використали", – розповіла посадовиця.

Як член європейського регіонального підрозділу ВООЗ Росія має "своєчасно ділитися точною, конкретною інформацією, щоб експерти могли оцінити ситуацію, оскільки вона може мати транскордонні наслідки", наголосила вона.

"Увесь світ чекає на інформацію від Росії", – підкреслила Ева Грнчржова.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп заявив у середу, що смерть російської співробітниці лабораторії, яка займається дослідженням чуми, судячи з усього, не пов’язана з біологічною зброєю.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок, 6 жовтня, що Росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з дослідження чуми, яка померла минулого тижня.