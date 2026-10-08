Еврокомиссия снова призвала Россию предоставить информацию о вспышке чумы

Уже в третий раз за неделю Еврокомиссия призвала Россию предоставить информацию о вспышке чумы в Сибири.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчржова.

"Позвольте мне уже в третий раз на этой неделе сказать в пресс-зале: Россия должна как можно скорее предоставить информацию о чуме", – заявила Грнчржова.

Она рассказала, что вчера эксперты Еврокомиссии провели встречу со странами-членами в рамках Комитета по вопросам безопасности здоровья, в которой также приняли участие представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщившие, что ВОЗ также добивается разъяснений от российской стороны.

"Это означает, что у нас нет необходимой информации и нет достаточной информации, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию, оценить риск для других стран и, при необходимости, принять соответствующие меры", – добавила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она сообщила, что ЕС обращался к России напрямую и пока не получил ответа.

"Мы находимся в контакте с нашей делегацией в Москве. И Кристиан (пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд) мог бы рассказать вам больше, но эта делегация связалась с местным офисом, с местным российским офисом ВОЗ. Так что это тот канал, который мы использовали", – рассказала чиновница.

Как член европейского регионального отделения ВОЗ, Россия должна "своевременно делиться точной, конкретной информацией, чтобы эксперты могли оценить ситуацию, поскольку она может иметь трансграничные последствия", подчеркнула она.

"Весь мир ждет информации от России", – подчеркнула Ева Грнчржова.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп заявил в среду, что смерть российской сотрудницы лаборатории, занимающейся исследованием чумы, судя по всему, не связана с биологическим оружием.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 6 октября, что Россия должна предоставить больше информации о смерти сотрудницы лаборатории по исследованию чумы, скончавшейся на прошлой неделе.