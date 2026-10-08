МЗС Молдови відкинуло заяви Росії про "мілітаризацію" країни для потреб України

Міністерство закордонних справ Молдови 8 жовтня відкинуло заяви постійного представника Росії при ОБСЄ Дмитрія Полянського про нібито "мілітаризацію" країни та її перетворення на "логістичний хаб" для потреб української армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє молдовське видання Newsmaker.

У МЗС заявили, що твердження про маршрути поставок дронів, їхнє складання в Молдові та створення медичних центрів для українських військових "не відповідають дійсності й не підкріплені доказами".

У МЗС також нагадали, що нещодавно портал з перевірки фактів StopFals.md спростував аналогічну інформацію про нібито приземлення в Кишиневі літака з військовими дронами для України.

"Ми шкодуємо про використання майданчика ОБСЄ для поширення подібних фейків щодо Республіки Молдова", – заявили в міністерстві.

Водночас у МЗС зазначили, що реальні ризики для безпеки Молдови пов’язані з війною Росії проти України. У відомстві нагадали про останній такий інцидент, який стався 5 жовтня біля пункту пропуску "Паланка". У результаті постраждав співробітник Прикордонної поліції.

"Молдова є мирною та нейтральною державою і продовжуватиме діяти для захисту своїх громадян, суверенітету та територіальної цілісності", – заявили в МЗС.

У міністерстві закликали Росію припинити дезінформацію та "риторику залякування щодо Молдови, а також дотримуватися міжнародного права та зобов’язань, взятих у рамках ОБСЄ".

На початку жовтня постійний представник Росії при ОБСЄ Дмитрій Полянський заявив, що Молдова нібито перетворюється на "логістичний хаб" для потреб української армії. Він також стверджував, що на території країни існують маршрути поставок зібраних у Європі безпілотників і що в Молдові планують створити виробництва зі складання дронів.

Крім того, за словами Полянського, Росія має інформацію про плани "обладнати в Молдові медичні центри для потреб української армії".

Нагадаємо, 8 жовтня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Молдова готова прийняти новий потік біженців з України взимку.

Як повідомлялося, більшість молдован вважають країну не готовою до зовнішньої агресії, але не підтримують вступ до НАТО.