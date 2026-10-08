МИД Молдовы отверг заявления России о "милитаризации" страны для нужд Украины

8 октября Министерство иностранных дел Молдовы отвергло заявления постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского о якобы "милитаризации" страны и её превращении в "логистический хаб" для нужд украинской армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Newsmaker.

В МИД заявили, что утверждения о маршрутах поставок дронов, их сборке в Молдове и создании медицинских центров для украинских военных "не соответствуют действительности и не подкреплены доказательствами".

В МИД также напомнили, что недавно портал по проверке фактов StopFals.md опроверг аналогичную информацию о якобы приземлении в Кишиневе самолета с военными дронами для Украины.

"Мы сожалеем об использовании площадки ОБСЕ для распространения подобных фейков в отношении Республики Молдова", – заявили в министерстве.

В то же время в МИД отметили, что реальные риски для безопасности Молдовы связаны с войной России против Украины. В ведомстве напомнили о последнем подобном инциденте, произошедшем 5 октября возле пункта пропуска "Паланка". В результате пострадал сотрудник пограничной полиции.

"Молдова является мирным и нейтральным государством и будет продолжать действовать для защиты своих граждан, суверенитета и территориальной целостности", – заявили в МИД.

В министерстве призвали Россию прекратить дезинформацию и "риторику запугивания в отношении Молдовы, а также соблюдать международное право и обязательства, принятые в рамках ОБСЕ".

В начале октября постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Молдова якобы превращается в "логистический хаб" для нужд украинской армии. Он также утверждал, что на территории страны существуют маршруты поставок собранных в Европе беспилотников и что в Молдове планируют создать производства по сборке дронов.

Кроме того, по словам Полянского, у России есть информация о планах "оборудовать в Молдове медицинские центры для нужд украинской армии".

Напомним, 8 октября президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова готова принять новый поток беженцев из Украины зимой.

Как сообщалось, большинство молдаван считают страну не готовой к внешней агрессии, но не поддерживают вступление в НАТО.