ЗМІ дізнались склад української делегації, що прямує до США

Українська делегація 9 жовтня прибуде до США для обговорення наступного етапу мирних переговорів, а до її складу увійшов, зокрема, глава ОПУ Кирило Буданов.

Про це LIGA.net повідомило джерело, близьке до переговорного процесу, пише "Європейська правда".

Окрім Буданова, до складу делегації увійшов його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Одним із головних питань візиту стане підготовка до нового раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Під час візиту українська делегація обговорить попереднє узгодження подальших дипломатичних кроків.

Дата і місце тристоронніх переговорів поки невідома.

У четвер президент Володимир Зеленський повідомив, що українські перемовники перебуватимуть у США 9-10 жовтня для переговорів з американською стороною.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є "недосяжним".